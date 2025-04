Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer schlägt Ratschlag in den Wind

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Polizisten rieten am Dienstagnachmittag, 08.04.2025, einem betrunkenen Mann, nicht sein Fahrrad zu nutzen. Der Mann wies den Hinweis von sich und fuhr weiter. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Gegen 17:20 Uhr bemerkten Polizisten einen betrunkenen 40-jährigen Bielefelder auf einem Supermarktparkplatz an der Dürerstraße. Der Mann hatte einen unsicheren Gang und stieg auf sein Pedelec. Offenbar aufgrund fehlenden Gleichgewichts, fuhr er zunächst auf den Streifenwagen zu und dann am Fahrzeug vorbei.

Die Beamten sprachen den Mann aus dem Streifenwagen heraus lautstark an. Sie erklärten, dass er wahrnehmbar alkoholisiert sei und sein Fahrrad schieben müsste. Doch statt auf den Ratschlag zu hören, entgegnete der Bielefelder "Meinst du?", winkte den Polizisten zu und fuhr weiter.

Die Beamten fuhren dem Mann nach und hielten ihn schließlich an der Schloßhofstraße, in Höhe der Altdorferstraße, an. Bis dorthin hatte Pedelec-Fahrer den Gehweg in entgegengesetzter Richtung benutzt. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Daraufhin wurde der 40-Jährige für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Kontrollierte kein Fahrradschloss für sein Pedelec mitführte, wurde sein Fahrrad vorübergehend auf der Polizeiwache sichergestellt. Das Führen von Fahrzeugen wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt.

