Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ladendiebe erwischt

Germersheim (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden durch die Ladendetektivin eines Drogeriemarktes in der August-Keiler-Straße drei Personen beim Diebstahl beobachtet. Die Diebe hielten sich offenbar auffällig oft in der Parfumabteilung auf und konnten beim Verlassen des Marktes mit nicht bezahlter Ware gestoppt werden. Die Polizei wurde verständigt und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell