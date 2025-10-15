PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Waldrohrbach und Oberotterbach (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, zwischen 07:50 und 09:00 Uhr überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B48 bei Waldrohrbach. Bei erlaubten 50 km/h mussten 18 Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 74 km/h gemessen.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Weinstraße in Oberotterbach wurden 12 Fahrzeugführer innerhalb von eineinhalb Stunden beanstandet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug hier 54 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern innerhalb geschlossener Ortschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

