POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt
Bad Bergzabern (ots)
Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 07:15 Uhr, wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell