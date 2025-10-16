PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau
POL-PDLD: Kandel - Brand eines PKW

Kandel (ots)

Heute morgen am 16.10.25 gegen 04.00h kam es zu einem PKW Brand in Kandel in der Jahnstraße auf dem Parkplatz eines Vereinsheimes. Die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Fahrzeug löschen. Durch das Feuer und die Hitze wurden Teile des Vereinsheimes beschädigt. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

