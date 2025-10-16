PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Ein 41-jähriger Mann wurde am Mittwochvormittag (15.10.2025) gegen 10:00 Uhr in der Horststraße in Landau mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Da er einen Urintest verweigerte, wurde er zur Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbracht. Es stellte sich heraus, dass der 41-Jährige im Juli bereits schon einmal unter dem Einfluss von THC und Alkohol auf seinem E-Scooter kontrolliert wurde. Er muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

