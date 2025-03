Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52 - Eine leichtverletzte Person

Mönchengladbach-BAB 52 Fahrtrichtung Roermond, 16.03.2024,18:17 Uhr (ots)

Am frühen Sonntagabend ereignete sich auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Roermond ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle vier betroffenen Personen ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Ein Notarzt untersuchte die Unfallbeteiligten vor Ort. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung wurde eine Person zur weiteren Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise erlitt sie lediglich leichte Verletzungen. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Um die Sicherheit aller Einsatzkräfte und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die Arbeiten gefahrlos durchführen zu können, wurde die Autobahn kurzfristig durch die Polizei vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

