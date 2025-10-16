POL-PDLD: 12-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt
Landau (ots)
Am Mittwochnachmittag (15.10.2025) meldete ein Bekleidungsgeschäft in der Königstraße gegen 14:30 Uhr einen minderjährigen Ladendieb. Der 12-Jährige zog ein neues T-Shirt im Wert von 60 Euro an und versteckte sein eigenes unter einem Kleiderstapel. Durch den Ladeninhaber konnte der Junge noch dem Verlassen des Ladens gestellt werden. Er wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme an seine Großmutter überstellt.
