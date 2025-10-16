POL-PDLD: 12-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

Annweiler (ots) - Am 15.10.25, zwischen 12-14 Uhr, kam es Annweiler, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, in der Landauer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Fahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dunkelblauen Dacia an der Beifahrertür und am Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Annweiler zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Telefon: 06346 ...

