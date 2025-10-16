Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit LKW

B9 - Bellheim (ots)

Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem größeren Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines LKW auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Bellheim Süd und Bellheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit einer verletzten Person. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten gesperrt. Der Zeitansatz kann bisher nicht abgeschätzt werden, es ist jedoch von mehrstündigen Aufräumarbeiten auszugehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell