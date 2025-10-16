PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit LKW

B9 - Bellheim (ots)

Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem größeren Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines LKW auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Bellheim Süd und Bellheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit einer verletzten Person. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten gesperrt. Der Zeitansatz kann bisher nicht abgeschätzt werden, es ist jedoch von mehrstündigen Aufräumarbeiten auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 16.10.2025 – 13:15

    POL-PDLD: Betrugsmasche "Smishing" durch gefälschte SMS

    Landau (ots) - Am Mittwochnachmittag (16.10.2025) gegen 14:30 Uhr erhielt eine 57-jährige Frau eine SMS von einer ihr unbekannten Rufnummer, die den Anschein erweckte, von ihrem Mobilfunkanbieter versendet worden zu sein. In der SMS wurde die Frau dazu aufgefordert, über einen mitgesandten Link ihren Mobilfunkvertrag zu verlängern. Die 57-Jährige folgte dem Link und gab die Daten ihres Nutzerkontos ein. Im Anschluss ...

  • 16.10.2025 – 13:12

    POL-PDLD: 12-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

    Landau (ots) - Am Mittwochnachmittag (15.10.2025) meldete ein Bekleidungsgeschäft in der Königstraße gegen 14:30 Uhr einen minderjährigen Ladendieb. Der 12-Jährige zog ein neues T-Shirt im Wert von 60 Euro an und versteckte sein eigenes unter einem Kleiderstapel. Durch den Ladeninhaber konnte der Junge noch dem Verlassen des Ladens gestellt werden. Er wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme an seine Großmutter ...

