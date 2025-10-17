Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Kontrollstellen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau

Mörlheim/Landau/Hochstadt (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde am Donnerstagvormittag (16.10.2025) von 07:30 - 08:00 Uhr das aufgrund einer Baustelle in der Ortsmitte von Mörlheim bestehende Durchfahrtsverbot für LKW auf der K1 zwischen Mörlheim und Insheim überwacht. Wie bei einer bereits am 10.10.2025 durchgeführten Kontrolle konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Ebenfalls am Donnerstag wurden zwei weitere Kontrollstellen in der Weißenburger Straße und der Maximilianstraße in Landau eingerichtet. Innerhalb von insgesamt einer Stunde mussten sechs Gurtverstöße geahndet werden. Hierunter befanden sich auch zwei Kinder, die nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Weiterhin wurde ein Fahrzeugführer dabei erwischt, als er sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte.

Zwischen 15:30 - 16:00 Uhr wurde gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Offenbach zudem das Verbot der Einfahrt auf den Feldwegen zwischen Hochstadt und Zeiskam überwacht. Aufgrund der Baustelle am Hochstadter Kreisverkehr wurde zuvor gemeldet, dass diese verkehrswidrig durch mehrere Verkehrsteilnehmer genutzt und so der landwirtschaftliche Verkehr beeinträchtigt werden würde. 23 Verkehrsteilnehmer konnten noch vor der beabsichtigten Einfahrt einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell