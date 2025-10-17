PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim
Bellheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim / Bellheim (ots)

Gestern Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10:20 - 11:00 Uhr waren in der Hauptstraße in Bellheim (Fahrtrichtung Knittelsheim) vier Autofahrer zu schnell. Bei der anschließenden Kontrolle in der Josef-Probst-Straße in Germersheim wurden insgesamt 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Hier fanden von 12:10 - 13:00 Uhr entsprechende Kontrollen statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 19:57

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit LKW

    B9 - Bellheim (ots) - Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem größeren Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines LKW auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Bellheim Süd und Bellheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit einer verletzten Person. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten gesperrt. Der Zeitansatz kann bisher nicht abgeschätzt werden, es ist jedoch von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren