POL-PDLD: Germersheim
Bellheim - Geschwindigkeitskontrollen
Germersheim / Bellheim (ots)
Gestern Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10:20 - 11:00 Uhr waren in der Hauptstraße in Bellheim (Fahrtrichtung Knittelsheim) vier Autofahrer zu schnell. Bei der anschließenden Kontrolle in der Josef-Probst-Straße in Germersheim wurden insgesamt 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Hier fanden von 12:10 - 13:00 Uhr entsprechende Kontrollen statt.
