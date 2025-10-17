Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Ungesicherte Ladung

Verkehrsteilnehmer meldeten heute (17.10.2025) gegen 12 Uhr einen Sattelzug auf der A65, dessen Ladung vermutlich nicht ausreichend gesichert war. Teile des Transportguts waren bereits von der Ladefläche in Plane verrutscht. Das Fahrzeug konnte auf der Tank -und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße Ost" kontrolliert werden. Beim Öffnen der Seitenwand kam dem Fahrer die gesamte Ladung entgegen, weil er diese bei Fahrtantritt vermutlich nicht ausreichend mit dafür vorgesehenen Spanngurten gesichert hatte. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85 Euro wurde gegen den 52 Jahre alten Lenker aus Usbekistan erhoben. Er durfte die Rastanlage erst wieder verlassen, nachdem er eine Nachsicherung durchgeführt hatte. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

