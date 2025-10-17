PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Ungesicherte Ladung

POL-PDLD: A65/Edesheim - Ungesicherte Ladung
  • Bild-Infos
  • Download

A65/Edesheim (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten heute (17.10.2025) gegen 12 Uhr einen Sattelzug auf der A65, dessen Ladung vermutlich nicht ausreichend gesichert war. Teile des Transportguts waren bereits von der Ladefläche in Plane verrutscht. Das Fahrzeug konnte auf der Tank -und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße Ost" kontrolliert werden. Beim Öffnen der Seitenwand kam dem Fahrer die gesamte Ladung entgegen, weil er diese bei Fahrtantritt vermutlich nicht ausreichend mit dafür vorgesehenen Spanngurten gesichert hatte. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85 Euro wurde gegen den 52 Jahre alten Lenker aus Usbekistan erhoben. Er durfte die Rastanlage erst wieder verlassen, nachdem er eine Nachsicherung durchgeführt hatte. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 13:00

    POL-PDLD: Mehrere Kontrollstellen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau

    Mörlheim/Landau/Hochstadt (ots) - Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde am Donnerstagvormittag (16.10.2025) von 07:30 - 08:00 Uhr das aufgrund einer Baustelle in der Ortsmitte von Mörlheim bestehende Durchfahrtsverbot für LKW auf der K1 zwischen Mörlheim und Insheim überwacht. Wie bei einer bereits am 10.10.2025 durchgeführten Kontrolle konnten keine Verstöße ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:58

    POL-PDLD: Germersheim / Bellheim - Geschwindigkeitskontrollen

    Germersheim / Bellheim (ots) - Gestern Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10:20 - 11:00 Uhr waren in der Hauptstraße in Bellheim (Fahrtrichtung Knittelsheim) vier Autofahrer zu schnell. Bei der anschließenden Kontrolle in der Josef-Probst-Straße in Germersheim wurden insgesamt 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Hier fanden von 12:10 - 13:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren