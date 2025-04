POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots) - Dass ihr feuchtfröhlicher Abend so enden würde, damit hatte eine 35-Jährige vermutlich nicht gerechnet. Was war passiert? Am Dienstagabend (29.04) hatte sich die 35-Jährige aus Voerde dazu entschieden, mit einer Freundin ein Fast-Food-Restaurant in Oberhausen aufzusuchen. In diesem Restaurant ...

mehr