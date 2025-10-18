PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher auf Beutezug

Edenkoben (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 25-jähriger Mann aus Edenkoben, als er in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Hause kam und seine Haustür offenstand und im Inneren alles durchwühlt war. Unbekannte Täter drangen demnach vermutlich über die Balkontür im Obergeschoss in das Anwesen in der Mozartstraße ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise hierzu nehmen die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 oder die Kriminalinspektion Landau unter 06341 2870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Langer, PHK

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

