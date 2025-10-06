PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Augen auf und Tasche zu - Kriminalpolizei Euskirchen berät zum Thema Taschendiebstahl

Kreis Euskirchen (ots)

Die Kriminalpolizei Euskirchen sensibilisiert in dieser Woche Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren des Taschendiebstahls und sensibilisiert sie über geeignete Schutzmaßnahmen. Taschendiebe nutzen häufig Ablenkung und Unachtsamkeit aus, sei es im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder in der Innenstadt. Die Polizei Euskirchen gibt daher praktische Tipps, wie sich Wertsachen sicher verstauen lassen und Risiken im Alltag reduziert werden können. Die Zahl der Taschendiebstähle ist im Kreis Euskirchen erfreulicherweise niedrig. Damit das so bleibt, setzt die Polizei auf gezielte Präventionsarbeit und persönliche Beratung vor Ort. Infostand-Termine:

   - Dienstag, 07.10.2025, 10 bis 13 Uhr: Rewe Okon, Schleiden-Gemünd
   - Dienstag, 07.10.2025, 14 bis 17 Uhr: Rewe Grass, Zülpich

Dort informieren die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention gemeinsam mit dem Bezirksdienst über wirksame Schutzmaßnahmen, zeigen typische Beispiele aus der Praxis und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Schützen Sie sich durch einen aufmerksamen Umgang mit Ihren Wertsachen - damit Taschendiebe keine Chance haben!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:30

    POL-EU: Einbruch in Gebäude

    Blankenheim (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagabend (2. Oktober), 19 Uhr, und Freitagmittag (3. Oktober), 13.55 Uhr, kam es in der Nürburgstraße in Blankenheim zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtige Zugangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der dabei aufgebrochene Schließzylinder ermöglichte den Eindringlingen den Zugang zum Keller und von dort aus über eine Treppe ins Erdgeschoss. Sowohl im Erd- als ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:30

    POL-EU: Diebstahl im Supermarkt - Zeugin verhindert Diebstahl

    Euskirchen (ots) - Am Samstagmittag (4. Oktober) kam es um 11.10 Uhr in einem Supermarkt in der Hüttenstraße in Kall zu einem Diebstahl, der durch eine aufmerksame Kundin verhindert werden konnte. Eine Kundin beobachtete, wie ein 39-Jähriger einer Seniorin während des Einkaufs eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen entnahm und in seine Jackentasche steckte. Die Zeugin reagierte sofort, sprach den Mann an und hinderte ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:30

    POL-EU: Zeugen melden alkoholisierte Pkw-Fahrerin

    Kall (ots) - Am Sonntag (5. Oktober) meldeten aufmerksame Zeugen in Kall gegen 17 Uhr eine Pkw-Fahrerin, deren Durst offenbar größer war als ihre Fahrtüchtigkeit. Die 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim war mit dem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bank in der Hüttenstraße vorgefahren. Bevor sie ausstieg, griff sie jedoch zunächst nicht zum Portemonnaie, sondern zu einer Schnapsflasche und nahm augenscheinlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren