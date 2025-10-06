Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Augen auf und Tasche zu - Kriminalpolizei Euskirchen berät zum Thema Taschendiebstahl

Kreis Euskirchen (ots)

Die Kriminalpolizei Euskirchen sensibilisiert in dieser Woche Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren des Taschendiebstahls und sensibilisiert sie über geeignete Schutzmaßnahmen. Taschendiebe nutzen häufig Ablenkung und Unachtsamkeit aus, sei es im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder in der Innenstadt. Die Polizei Euskirchen gibt daher praktische Tipps, wie sich Wertsachen sicher verstauen lassen und Risiken im Alltag reduziert werden können. Die Zahl der Taschendiebstähle ist im Kreis Euskirchen erfreulicherweise niedrig. Damit das so bleibt, setzt die Polizei auf gezielte Präventionsarbeit und persönliche Beratung vor Ort. Infostand-Termine:

- Dienstag, 07.10.2025, 10 bis 13 Uhr: Rewe Okon, Schleiden-Gemünd - Dienstag, 07.10.2025, 14 bis 17 Uhr: Rewe Grass, Zülpich

Dort informieren die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention gemeinsam mit dem Bezirksdienst über wirksame Schutzmaßnahmen, zeigen typische Beispiele aus der Praxis und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Schützen Sie sich durch einen aufmerksamen Umgang mit Ihren Wertsachen - damit Taschendiebe keine Chance haben!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell