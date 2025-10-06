PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Gebäude

Blankenheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (2. Oktober), 19 Uhr, und Freitagmittag (3. Oktober), 13.55 Uhr, kam es in der Nürburgstraße in Blankenheim zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtige Zugangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der dabei aufgebrochene Schließzylinder ermöglichte den Eindringlingen den Zugang zum Keller und von dort aus über eine Treppe ins Erdgeschoss. Sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss wurden mehrere aufgebrochene Türen und beschädigte Schlösser festgestellt. In den Büroräumen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich. Im Büro wurden außerdem leere Schokoladenverpackungen zurückgelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nürburgstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden. Dies kann telefonisch unter 02251 / 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erfolgen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

