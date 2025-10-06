PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen zieht Bilanz nach Verkehrskontrollen

Kreis Euskirchen (ots)

Am Freitag (3. Oktober) wurden im Kreisgebiet gezielte Motorradkontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 38 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In 14 Fällen mussten Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit gefertigt werden. Neben den Geschwindigkeitsmessungen bei Motorrädern stellten die eingesetzten Beamten weitere erhebliche Verkehrsverstöße fest.

Auf der Bundesstraße 51 bei Blankenheim beobachteten Polizeibeamte einen 22-jährigen Lkw-Fahrer aus den Niederlanden, der mit etwa 70 km/h in einem Abstand von nur rund drei Metern und unter Einsatz der Lichthupe hinter einem vorausfahrenden Kleinwagen fuhr. Beide Fahrzeuge, der bedrängte Pkw sowie der Lkw, konnten kurz darauf an einer Kontrollstelle angehalten werden. Die Fahrerin des Pkw gab an, dass der Lkw-Fahrer ein solches Verhalten bereits zuvor gegenüber einem anderen Fahrzeug gezeigt habe. Sowohl die Frau als auch ihr Beifahrer standen deutlich unter Stress und fühlten sich massiv bedrängt. Das Verhalten des Lkw-Fahrers, der auf Landstraßen maximal 60 km/h hätte fahren dürfen, wurde von den Beamten als Nötigung im Straßenverkehr gewertet. Gegen den 22-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro erhoben. Auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Vogelsang wurde ein in England zugelassener und im Rennsportstil umgebauter Pkw wegen übermäßig lauter Fahrgeräusche sichergestellt. Nach einer durchgeführten Standgeräuschmessung musste der 30-jährige Fahrer eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Euro-Betrag zahlen. Eine weitere technische Begutachtung des Fahrzeugs steht noch aus. Das Fahrzeug darf in Deutschland in diesem Zustand nicht betrieben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

