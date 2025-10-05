Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte verletzen Kuh schwer, Tier musste erlöst werden

Bad Münstereifel-Mahlberg (ots)

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 16 Uhr wurde auf einer Weide in Bad Münstereifel-Mahlberg einer Kuh ein ca. 30 Zentimeter langer, tiefer Schnitt im Brustbereich zugefügt. Die Wunde blutete sehr stark, und die betroffene Kuh musste aufgrund der schweren Verletzung erlöst werden.

Ein Messer oder ein ähnliches Werkzeug konnten vor Ort nicht aufgefunden werden.

Der Eigentümer gab an, keine verdächtigen Beobachtungen gemacht zu haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder auffälligen Beobachtungen im Bereich Bad Münstereifel-Mahlberg können bei der Polizei Euskirchen unter 02251-799-0 oder per Email poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell