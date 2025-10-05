Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Euskirchen, Fußgänger gestürzt, Platzwunde am Kopf

Euskirchen (ots)

Samstag, 04.10.2025, 21:10 Uhr, Gerberstraße Ecke Europaplatz

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagabend an der Kreuzung Gerberstraße/Europaplatz in Euskirchen. Ein PKW, der den Kreisverkehr am Europaplatz in Richtung Gerberstraße verlassen wollte, erfasste einen Fußgänger. Dieser kam daraufhin zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Die Polizei Euskirchen sowie der Rettungsdienst befanden sich vor Ort. Der 65-jährige verletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Verkehrsunfall wurde aufgenommen und die Angehörigen wurden verständigt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell