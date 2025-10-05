PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Euskirchen, Fußgänger gestürzt, Platzwunde am Kopf

Euskirchen (ots)

Samstag, 04.10.2025, 21:10 Uhr, Gerberstraße Ecke Europaplatz

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagabend an der Kreuzung Gerberstraße/Europaplatz in Euskirchen. Ein PKW, der den Kreisverkehr am Europaplatz in Richtung Gerberstraße verlassen wollte, erfasste einen Fußgänger. Dieser kam daraufhin zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Die Polizei Euskirchen sowie der Rettungsdienst befanden sich vor Ort. Der 65-jährige verletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Verkehrsunfall wurde aufgenommen und die Angehörigen wurden verständigt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 09:30

    POL-EU: Kind nach Sturz mit Fahrrad schwerverletzt

    Blankenheim-Dollendorf (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 2. Oktober, befuhr ein 12-jähriger aus Blankenheim gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Blankenheim-Dollendorf. Nachdem er von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr, stieß er mit dem rechten Pedal gegen eine angrenzende Mauer und kam dadurch zu Fall. Durch Unfallzeugen wurde Erste Hilfe geleistet und der Rettungsdienst verständigt. Der Junge wurde ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:29

    POL-EU: Rezepte gefälscht - Vorbestellte Medikamente nicht erhalten

    Euskirchen (ots) - Am Mittwochvormittag (1. Oktober) wurde in mehreren Apotheken im Stadtgebiet Euskirchen ein verschreibungspflichtiges Medikament telefonisch vorbestellt. Dieses Medikament hat einen Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zwei Apotheken wurden durch den bislang unbekannten Beschuldigten aufgesucht. Bei Vorlage des Rezeptes wurde jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren