Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind nach Sturz mit Fahrrad schwerverletzt

Blankenheim-Dollendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 2. Oktober, befuhr ein 12-jähriger aus Blankenheim gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Blankenheim-Dollendorf. Nachdem er von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr, stieß er mit dem rechten Pedal gegen eine angrenzende Mauer und kam dadurch zu Fall.

Durch Unfallzeugen wurde Erste Hilfe geleistet und der Rettungsdienst verständigt.

Der Junge wurde durch den Sturz schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall trug der Junge keinen Sturzhelm.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

