Polizei Paderborn

POL-PB: Arbeitsunfall mit einer verletzten Person in Paderborn

Paderborn (ots)

(bb) Hustenreize und Atemwegsbeschwerden haben am Dienstagmorgen, 01. Juli, zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr Paderborn und der Polizei geführt. Betroffen war ein Paketdienst an der Straße Fohling in Paderborn-Elsen.

Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens, die in einer Lagerhalle beschäftigt waren, hatten gegen 07.15 Uhr über entsprechende Symptome geklagt. Nach Evakuierung der Halle lokalisierte die Feuerwehr ein Paket, in dem sich Chlortabletten für den Poolbedarf befanden. Das Behältnis, in dem die Tabletten gelagert waren, wies Beschädigungen auf. Eine 56-jährige Mitarbeiterin kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Weitere verletzte Personen gab es nicht. Die Feuerwehr lüftete die Halle und gab die Arbeitsstelle nach etwa vier Stunden wieder frei.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell