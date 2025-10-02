Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auftakt für verstärkte Kontrollen am Euskirchener Bahnhof - Erste Erfolge erzielt

Euskirchen (ots)

Mit einem gemeinsamen Kontrolleinsatz am Mittwoch (01.10.2025) haben die Kreispolizeibehörde Euskirchen, Bundespolizei, DB-Sicherheit und der städtische Vollzugsdienst den Auftakt zu den verstärkten Maßnahmen für mehr Sicherheit am Euskirchener Bahnhof gesetzt.

Ziel der abgestimmten Maßnahmen ist es, durch eine sichtbare Präsenz und konsequente Kontrollen das Sicherheitsgefühl der Reisenden und Bürger nachhaltig zu stärken.

Die polizeilichen und ordnungsbehördlichen Aktivitäten werden dabei von der bereits erweiterten Videoüberwachung am Bahnhof ergänzt.

Bereits der erste Kontrolltag zeigt Wirkung:

- 86 Identitätsfeststellungen und elf Personendurchsuchungen wurden durchgeführt. - Gegen eine Person wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. - Ein 32-jähriger polnischer Staatsbürger aus Euskirchen wurde festgenommen. Gegen ihn bestand ein offener Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die verstärkten Maßnahmen werden in den kommenden Wochen und Monaten fortgesetzt. Ziel ist es, durch Kontinuität, Präsenz und abgestimmte Einsätze die Sicherheit am Bahnhof spürbar zu erhöhen und Straftaten konsequent zu verfolgen.

