PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auftakt für verstärkte Kontrollen am Euskirchener Bahnhof - Erste Erfolge erzielt

Euskirchen (ots)

Mit einem gemeinsamen Kontrolleinsatz am Mittwoch (01.10.2025) haben die Kreispolizeibehörde Euskirchen, Bundespolizei, DB-Sicherheit und der städtische Vollzugsdienst den Auftakt zu den verstärkten Maßnahmen für mehr Sicherheit am Euskirchener Bahnhof gesetzt.

Ziel der abgestimmten Maßnahmen ist es, durch eine sichtbare Präsenz und konsequente Kontrollen das Sicherheitsgefühl der Reisenden und Bürger nachhaltig zu stärken.

Die polizeilichen und ordnungsbehördlichen Aktivitäten werden dabei von der bereits erweiterten Videoüberwachung am Bahnhof ergänzt.

Bereits der erste Kontrolltag zeigt Wirkung:

   - 86 Identitätsfeststellungen und elf Personendurchsuchungen 
     wurden durchgeführt.
   - Gegen eine Person wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen 
     das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.
   - Ein 32-jähriger polnischer Staatsbürger aus Euskirchen wurde 
     festgenommen. Gegen ihn bestand ein offener Haftbefehl wegen 
     gemeinschaftlichen Diebstahls. Der Mann wurde einer 
     Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die verstärkten Maßnahmen werden in den kommenden Wochen und Monaten fortgesetzt. Ziel ist es, durch Kontinuität, Präsenz und abgestimmte Einsätze die Sicherheit am Bahnhof spürbar zu erhöhen und Straftaten konsequent zu verfolgen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:05

    POL-EU: Streit bei Autoverkauf eskaliert

    Dahlem-Kronenburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 1. Oktober, kam es gegen 15.45 Uhr in Dahlem zu einem bedrohlichen Zwischenfall im Zusammenhang mit einem geplanten Autoverkauf. Ein 28-jähriger Mann aus Dahlem soll dabei einen 34-jährigen Mann aus Mechernich mit einer Machete bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sich beide Männer auf dem Grundstück des 28-Jährigen, um über den Verkauf eines ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:05

    POL-EU: Alkoholisiert Mülltonnen auf die Straße gestellt

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (1. Oktober) stellte ein 57-Jähriger aus Euskirchen gegen 21 Uhr mehrere Mülltonnen auf die Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim. Bei der Kuchenheimer Straße handelt es sich um die Ortsdurchfahrt von Euskirchen-Kuchenheim. Zeugen bemerkten den Mann auf der Straße und informierten die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme lief der stark ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:05

    POL-EU: Blumen, Rucksack und der Mittelfinger: Ein turbulentes Café-Abenteuer

    Bad Münstereifel (ots) - In einem Supermarkt in Bad Münstereifel ereignete sich am gestrigen Mittwoch (1. Oktober) um 14.55 Uhr ein Vorfall, der fast wie aus einem Krimi im Supermarktregal wirkte. Die Hauptakteurin: eine 56- Jährige aus Bad Münstereifel, die nicht nur eine Leidenschaft für Blumen hegt, sondern auch eine Vorliebe für unkonventionelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren