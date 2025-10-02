PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert Mülltonnen auf die Straße gestellt

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (1. Oktober) stellte ein 57-Jähriger aus Euskirchen gegen 21 Uhr mehrere Mülltonnen auf die Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim.

Bei der Kuchenheimer Straße handelt es sich um die Ortsdurchfahrt von Euskirchen-Kuchenheim.

Zeugen bemerkten den Mann auf der Straße und informierten die Polizei.

Während der Sachverhaltsaufnahme lief der stark alkoholisierte 57-Jährige wiederholt auf die Fahrbahn, taumelte quer über die Straße und war nicht in der Lage sich zu artikulieren oder Anweisungen der Polizeibeamten zu folgen. Einem Platzverweis kam der Mann nicht nach.

Zum Schutz der eigenen Person und zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der 57-Jährige bis zur Wiedererlangung der Verkehrstüchtigkeit ins Gewahrsam der Polizeiwache Euskirchen verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

