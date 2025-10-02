Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen
Kall-Wallenthal (ots)
Am Mittwoch (1. Oktober) kam es um 16.02 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Kall-Wallenthal zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 266 zwischen Mechernich-Kalenberg und Kall-Wallenthal in Fahrtrichtung Schleiden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab.
In einem angrenzenden Feld kam der Pkw zum Stillstand.
Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell