Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Kall-Wallenthal (ots)

Am Mittwoch (1. Oktober) kam es um 16.02 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Kall-Wallenthal zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 266 zwischen Mechernich-Kalenberg und Kall-Wallenthal in Fahrtrichtung Schleiden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab.

In einem angrenzenden Feld kam der Pkw zum Stillstand.

Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell