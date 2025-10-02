PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Zülpich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (1. Oktober) meldeten Zeugen um 19.49 Uhr einen betrunkenen Fahrradfahrer im Bereich der Industriestraße in Zülpich.

Laut Angaben der Zeugen fuhr der Mann mit starken Schlangenlinien quer über die Fahrbahn. Weiter konnte der Fahrradfahrer das Gleichgewicht auf dem Fahrrad kaum halten. Verkehrsteilnehmer wurden hierbei nicht gefährdet.

Polizeibeamte konnten den Fahrradfahrer in der Verlängerung der Krefelder Straße antreffen und kontrollieren. Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 48-Jährigen aus Zülpich. Der 48-Jährige saß in einem Feld. Das Fahrrad lag neben dem Mann.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:05

    POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

    Kall-Wallenthal (ots) - Am Mittwoch (1. Oktober) kam es um 16.02 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Kall-Wallenthal zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 266 zwischen Mechernich-Kalenberg und Kall-Wallenthal in Fahrtrichtung Schleiden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Feld kam der Pkw zum Stillstand. ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 14:15

    POL-EU: Mit Mofa gestürzt

    Mechernich-Kommern (ots) - Am gestrigen Dienstag (30. September) befuhr ein 15-Jähriger aus Mechernich mit einem Mofa um 7.45 Uhr die Mühlengasse in Mechernich-Kommern in Richtung der Straße In den Gärten. Auf dortigen Pflastersteinen beschleunigte der Mechernicher sein Fahrzeug. In Folge rutschte der Vorderreifen vom Fahrzeug weg und der 15-Jährige stürzte mit dem Mofa zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sich der Jugendliche. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 14:15

    POL-EU: E-Scooter-Fahrer fällt ohne Licht im Straßenverkehr auf

    Kall (ots) - Am Dienstag (30. September) befuhr ein 49- Jähriger aus Kall auf einem E-Scooter die Aachener Straße in Kall in Fahrtrichtung der Straße Am Stellwerk. Da am Fahrzeug kein Licht eingeschaltet war, wurde der Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 22.30 Uhr von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem 49-Jährigen ein starker Atemalkohol festgestellt. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren