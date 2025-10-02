Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Zülpich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (1. Oktober) meldeten Zeugen um 19.49 Uhr einen betrunkenen Fahrradfahrer im Bereich der Industriestraße in Zülpich.

Laut Angaben der Zeugen fuhr der Mann mit starken Schlangenlinien quer über die Fahrbahn. Weiter konnte der Fahrradfahrer das Gleichgewicht auf dem Fahrrad kaum halten. Verkehrsteilnehmer wurden hierbei nicht gefährdet.

Polizeibeamte konnten den Fahrradfahrer in der Verlängerung der Krefelder Straße antreffen und kontrollieren. Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 48-Jährigen aus Zülpich. Der 48-Jährige saß in einem Feld. Das Fahrrad lag neben dem Mann.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell