Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit bei Autoverkauf eskaliert

Dahlem-Kronenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 1. Oktober, kam es gegen 15.45 Uhr in Dahlem zu einem bedrohlichen Zwischenfall im Zusammenhang mit einem geplanten Autoverkauf. Ein 28-jähriger Mann aus Dahlem soll dabei einen 34-jährigen Mann aus Mechernich mit einer Machete bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sich beide Männer auf dem Grundstück des 28-Jährigen, um über den Verkauf eines Fahrzeugs zu verhandeln. Der Käufer war nach vorheriger Terminvereinbarung zur Wohnanschrift des Beschuldigten gekommen. Während des Gesprächs kam es offenbar zu einem Streit zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf forderte der Grundstückseigentümer den Käufer mehrfach auf, das Gelände zu verlassen, da er sich nach eigenen Angaben bedroht fühlte. Als der 34-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, griff der 28-Jährige zu einer Machete richtete diese drohend in Richtung des Mechernichs. Erst daraufhin verließ der Mann das Grundstück. Verletzt wurde niemand. Anzeigen bezüglich der Bedrohung und Nötigung wurden gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

