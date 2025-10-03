Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rezepte gefälscht - Vorbestellte Medikamente nicht erhalten

Euskirchen (ots)

Am Mittwochvormittag (1. Oktober) wurde in mehreren Apotheken im Stadtgebiet Euskirchen ein verschreibungspflichtiges Medikament telefonisch vorbestellt. Dieses Medikament hat einen Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zwei Apotheken wurden durch den bislang unbekannten Beschuldigten aufgesucht. Bei Vorlage des Rezeptes wurde jedoch festgestellt, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Das Medikament wurde durch die Mitarbeiter der Apotheken nicht ausgehändigt. Anschließend hat der Beschuldigte die Apotheken wieder unverrichteter Dinge verlassen.

Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen versuchten Betruges erstattet. Die Identität des Beschuldigten bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell