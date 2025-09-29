Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Riskantes Überholmanöver auf der B14 - Polizei bittet um Hinweise (18.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend am 18.09.25 hat ein Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße 14 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen ein riskantes Überholmanöver durchgeführt und dadurch einen Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Gegen 19:15 Uhr war ein Autofahrer mit einem schwarzen VW Golf in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs, als sich in der 70er-Zone ein schwarzer Mercedes von hinten näherte. Der Mercedes setzte trotz Gegenverkehrs in einem unübersichtlichen Kurvenbereich zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Golf-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben und möglicherweise selber gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell