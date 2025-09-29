Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen (27.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am späten Samstagnachmittag hat die Polizei in der Olgastraße einen 52-jährigen Mann in Gewahrsam genommen.

Der Mann war zuvor in einer Gaststätte durch aggressives Verhalten gegenüber dem Wirt und anderen Gästen aufgefallen und entfernte sich in Richtung Zeughausstraße. Dort geriet er mehrfach auf die Fahrbahn und musste von einem Passanten gestützt werden, um nicht zu stürzen.

Bei der Kontrolle zeigte sich der 52-Jährige alkoholisiert, verbal aggressiv und unkooperativ. Da er keine Angehörigen oder Bekannten benennen konnte, die sich um ihn kümmern, erklärten ihm die Beamten den Schutzgewahrsam. Beim Anlegen der Handschließen sperrte er sich, sodass einfacher unmittelbarer Zwang angewendet werden musste.

Die Bereitschaftsrichterin ordnete an, dass der Mann bis zum frühen Sonntagmorgen im Polizeigewahrsam verbleibt.

