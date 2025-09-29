Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Einbrecher dringt in Nagelstudio ein und stiehlt diverse Gegenstände (23.09.2025)

Trossingen (ots)

Vergangenen Dienstag haben Unbekannte in der Bahnhofstraße die Tür zu einem Nagelstudio aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet.

Zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Nagelstudio. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Einrichtungsgegenstände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Eine Zeugin begegnete dem Täter kurz vor 15:00 Uhr im Flur. Er wird als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit dunklen Haaren und Augen beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Basecap und führte einen schwarzen Koffer mit sich.

Zeugen, die am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen unter Tel. 07425 33866 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell