Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - BMW überschlägt sich nach Kontrollverlust - Fahrer unverletzt (27.09.2025)

Deißlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 27 bei Deißlingen ein BMW überschlagen.

Gegen 05:45 Uhr fuhr der Mann auf der B27 in Richtung Villingen-Schwenningen und nahm die Ausfahrt zum Kreisverkehr der B523. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Straße ab, überfuhr eine Wiese, durchbrach eine Schutzplanke und überschlug sich. Der BMW kam wenige Meter weiter auf dem Dach in einer Böschung zum Stillstand.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb glücklicherweise unverletzt.

Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell