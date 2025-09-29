Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Mann mit Drogen und Schreckschusspistole am Bahnhof festgenommen (26.09.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei am Bahnhof einen 43-Jährigen vorläufig festgenommen, der zuvor eine Gruppe Jugendlicher bedroht hat.

Gegen 20:45 Uhr geriet der Mann mit mehreren Jugendlichen in ein Streitgespräch. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er dabei eine Schreckschusspistole und gab einen Schuss in die Luft ab. Die Jugendlichen blieben unverletzt und flüchteten vom Bahnhofsgelände.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann kurze Zeit später am Bahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten eine Schreckschusspistole sowie Betäubungsmittel sicher.

Der 43-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell