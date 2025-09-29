Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - 40-Jähriger fährt betrunken durch Eythstraße - Weiterfahrt untersagt (27.09.2025)

Vöhringen (ots)

Am Samstagmittag hat ein 40-Jähriger in der Eythstraße eine Trunkenheitsfahrt unternommen.

Gegen 11:45 Uhr geriet der Transporter so weit auf die Gegenfahrbahn, dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Aufmerksame Zeugen folgten dem Wagen bis auf einen Supermarktparkplatz und stellten den Fahrer zur Rede. Dabei bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher und untersagten die Weiterfahrt.

