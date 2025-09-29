PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Verkehrsunfallflucht in der Alfred-Wachtel-Straße, Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitag (26.09.25, 17 Uhr) bis Samstag (27.09.25, 11 Uhr) ist es in Konstanz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine bislang unbekannte Person streifte in der Alfred-Wachtel-Straße mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Bus und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Konstanz unter 07531 995-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 11:35

    POL-KN: (Konstanz) - Jugendliche entwenden und beschädigen Kleinkrafträder

    Konstanz (ots) - Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, ist es im Bereich Königsbau/Am Pfeiferhölzle zu mehreren Vorfällen mit Kleinkrafträdern gekommen. Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher entwendete ein gesichertes Zweirad und richtete zudem Schäden an zwei weiteren Fahrzeugen an. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Die Polizei sucht in diesem ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:36

    POL-KN: (Volkertshausen / Lkr. KN) - 62-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

    Volkertshausen / Lkr. KN (ots) - Seit Mittwoch (24.09.2025 / 19 Uhr) wird der 62-jährige Rainer K. aus Volkertshausen vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Personenbeschreibung: Rainer K. ist etwa 175 cm groß, hat eine schlanke Statur, seitlich am Kopf kurze graue ...

    mehr
