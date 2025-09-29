Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Verkehrsunfallflucht in der Alfred-Wachtel-Straße, Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitag (26.09.25, 17 Uhr) bis Samstag (27.09.25, 11 Uhr) ist es in Konstanz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine bislang unbekannte Person streifte in der Alfred-Wachtel-Straße mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Bus und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Konstanz unter 07531 995-0 entgegen.

