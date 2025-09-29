Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen (24.09.2025)

Deißlingen (ots)

Vergangenen Mittwochabend haben Unbekannte in der Hölderlinstraße versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen.

Gegen 19:30 Uhr versuchten die Täter sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Beide Versuche scheiterten, es entstand jedoch Sachschaden an Tür und Fenster.

Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hölderlinstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminaldirektion Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

