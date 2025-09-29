Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Lkr. Rottweil) - Betrunkener BMW-Fahrer kollidiert mit geparktem Auto (26.09.2025)

Epfendorf (ots)

Am Freitagabend ist ein 57-jähriger BMW-Fahrer in der Schmiedegasse von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten VW Caddy geprallt.

Gegen 19:45 Uhr fuhr der Mann in Richtung Ortsausgang, kam nach links von der Straße ab und stieß gegen das geparkte Auto. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 0,9 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

An beiden Wagen entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.000 Euro.

