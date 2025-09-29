Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Lkr. Rottweil) - Verirrtes Ehepaar landet statt im Hotel im Industriegebiet - Polizei lotst zurück auf Kurs (26.09.2025)

Dietingen (ots)

Am späten Freitagabend hat ein 75-jähriger Autofahrer zusammen mit seiner Frau unfreiwillig eine nächtliche Irrfahrt durch Dietingen unternommen.

Eigentlich wollte das Ehepaar von einer Busfahrt kommend von Bösingen zu einem Hotel nach Rottweil fahren. Doch das Navigationsgerät lotste sie hartnäckig nicht zum Ziel, sondern immer wieder in das Dietinger Industriegebiet. Über eine Stunde lang fanden die beiden keinen Weg hinaus und wählten schließlich den Notruf.

Trotz telefonischer Hilfe durch die Polizei blieb der gewünschte Erfolg zunächst aus, der Fahrer ignorierte offenbar konsequent die empfohlenen Abbiegehinweise. Erst durch eine Handyortung konnten die beiden auf die richtige Route geleitet werden.

Doch selbst danach gelang es dem Mann noch einmal am Hotel vorbeizufahren, trotz Navi, telefonischer Ansagen der Polizei und der gut gemeinten Hinweise seiner Ehefrau. Erst beim zweiten Versuch fand die nächtliche Odyssee schließlich ihr Ende.

