Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, sie sich am Donnerstag, 31.10.2024, zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr auf der Everswinkler Straße in Freckenhorst ereignet hat. Der Flüchtige fuhr gegen einen weißen Daimler Chrysler, Grand Cherokee, der auf dem Parkplatz eines Discounters stand. Am beschädigten rechten Fahrzeugheck konnte blauer Lack gesichert werden, vermutlich vom Verursacherfahrzeug. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell