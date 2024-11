Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unbekannter Fahrer eines weißen VW ID4 nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 8.35 Uhr die Straße Velsen in Warendorf befuhr. Der Unbekannte kam einem 58-jährigen Telgter entgegen, der mit seinem Fahrrad die Straße Velsen in Richtung L 830 befuhr. Dabei fuhr der Flüchtige mittig auf der Straße, sodass der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver stürzte der Telgter und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des weißen VW ID4 flüchtete in Fahrtrichtung L 548. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem weißen VW ID4 machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell