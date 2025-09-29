Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Streit nach riskantem Überholmanöver endet mit Faustschlag (28.09.2025)

Immendingen (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Bundesstraße 311 in der Europakurve zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen.

Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 31-Jähriger von Immendingen in Richtung Tuttlingen, als es zwischen ihm und einem vorausfahrenden 63-Jährigen zu einem Streit über dessen Fahrweise kam. Der 31-Jährige überholte den Wagen des Mannes und brachte ihn nach dem Einscheren zum Stillstand. Beide Fahrer stiegen anschließend aus ihren Autos aus.

Im Verlauf der anschließenden Auseinandersetzung ging der 63-Jährige offenbar auf den Jüngeren zu, woraufhin dieser ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 63-Jährige stürzte zu Boden und war kurzzeitig benommen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, er war vor Ort jedoch wieder ansprechbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell