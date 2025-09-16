Feuerwehr München

FW-M: Brand einer Gartenhütte (Lerchenau)

München (ots)

Montag, 15. September 2025, 18.27 Uhr

Wilhelmine-Reichard-Straße

Am Montagabend ist die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand im Bereich der Lasallestraße alarmiert worden. Bereits bei Eintreffen war die Polizei vor Ort und wies die Einsatzkräfte in die schwer zugängliche Lage ein.

In einem eingezäunten Gartengrundstück, umgeben von dichtem Buschwerk, stand ein Anbau einer Gartenhütte in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die angrenzende Hütte übergegriffen und drohte, sich über den Giebel auf den gesamten Aufbau auszubreiten.

Umgehend wurde ein Löschangriff mit drei C-Rohren unter Atemschutz eingeleitet. Zuvor hatten sich die Einsatzkräfte durch das dichte Gehölz mit Kettensägen erst einen Zugang zur Brandstelle schaffen müssen. Die Hütte wurde vorsorglich auf Personen kontrolliert - es wurden aber niemand aufgefunden. Es lagen jedoch Hinweise darauf vor, dass das Objekt in der Vergangenheit als provisorisches Schlaflager genutzt wurde.

Nachdem "Feuer aus!"gemeldet worden war, begannen umfangreiche Nachlöscharbeiten, die sich durch die Blecheindeckung und große Mengen gelagerten Unrats im Inneren erschwerten. Um weitere Glutnester freizulegen, wurde eine Drehleiter mit Rettungssäge nachgefordert, mit der das Blechdach geöffnet wurde. Verbliebene Brandherde konnten anschließend mit einer Wärmebildkamera gezielt lokalisiert und abgelöscht werden. Nach rund 2,5 Stunden war das Feuer vollständig gelöscht.

Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei.

