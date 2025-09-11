Feuerwehr München

FW-M: Nächtlicher Verkehrsunfall (Altstadt)

München (ots)

Mittwoch, 10. September 2025; 22.00 Uhr

Sonnenstraße

Am Mittwochabend ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Zentrum Münchens gekommen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt.

Aus unbekannter Ursache kollidiert ein 46-Jähriger mit seinem Audi auf der Sonnenstraße mit dem Toyota eines 51-Jährigen. Der silberne Toyota wurde hierbei seitlich getroffen und der Fahrer schwer verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nach einer ersten Untersuchung auch Verletzungen der Wirbelsäule nicht ausschließen und forderte umgehend einen Notarzt und die Feuerwehr für eine schonende Rettung an.

Mit dem hydraulischen Rettungssatz, bestehend aus Schere und Spreizer, wurde ein Zugang über die Fahrerseite geschaffen. Der 51-Jährige konnte anschließend möglichst schonend aus dem Auto befreit werden. Er wurde anschließend in ärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die circa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beendet.

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

