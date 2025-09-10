FW-M: Verletzter Fuchs gerettet (Obersendling)
München (ots)
Mittwoch, 10. September 2025, 8.17 Uhr
Noestraße
Ein verletzter Fuchs ist am Mittwoch durch die Feuerwehr München gerettet worden.
Anwohner hatten die Feuerwehr über einen Fuchs informiert, der in einem Lichtschacht gefangen war. Offensichtlich war das Tier etwa vier Meter abgestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Bei seiner Suche nach einem Ausweg biss der Fuchs in ein Stromkabel und wurde dadurch leicht verletzt.
Der Besatzung eines Kleinalarmfahrzeugs gelang es, das Tier zu beruhigen und einzufangen. Sicher in einer Transportbox untergebracht, wurde der Fuchs zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.
(bro)
