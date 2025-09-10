PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Verletzter Fuchs gerettet (Obersendling)

München (ots)

Mittwoch, 10. September 2025, 8.17 Uhr

Noestraße

Ein verletzter Fuchs ist am Mittwoch durch die Feuerwehr München gerettet worden.

Anwohner hatten die Feuerwehr über einen Fuchs informiert, der in einem Lichtschacht gefangen war. Offensichtlich war das Tier etwa vier Meter abgestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Bei seiner Suche nach einem Ausweg biss der Fuchs in ein Stromkabel und wurde dadurch leicht verletzt.

Der Besatzung eines Kleinalarmfahrzeugs gelang es, das Tier zu beruhigen und einzufangen. Sicher in einer Transportbox untergebracht, wurde der Fuchs zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.

(bro)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

