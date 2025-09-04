PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Transporter steckt in Unterführung fest (Untermenzing)

FW-M: Transporter steckt in Unterführung fest (Untermenzing)
München (ots)

Mittwoch, 3. September 2025; 20.00 Uhr

Allacher Straße

Am Mittwochabend ist ein junger Mann mit einem Kleintransporter im Münchner Westen unter einer Bahnüberführung stecken geblieben. Er wurde dabei nicht verletzt.

Nachdem sich die Fahrzeughöhe und Durchfahrtshöhe der Unterführung als nicht kompatibel erwiesen hat, hieß es rasch: Nichts geht mehr. Das Fahrzeug steckte mit seinem Aufbau so fest, dass sich der VW weder vor- noch zurückbewegen ließ und der Fahrer letztendlich die Feuerwehr rufen musste. Die Einsatzkräfte erkannten, dass das Fahrgestell und die Kabine weitestgehend unbeschädigt waren und entschieden sich, das Unfallfahrzeug vorsichtig mit einer Seilwinde zurückzuziehen, um weitere Schäden zu vermeiden. Hierfür forderte der Zugführer einen Rüstwagen an. Nachdem ein wenig Luft aus den Reifen gelassen worden war und die Fahrzeughöhe so noch etwas reduziert wurde, konnte der Transporter mühelos von diesem Spezialfahrzeug aus der Bahnunterführung bewegt werden. Nachdem der VW aus seiner verzwickten Situation befreit war, konnte dieser im weiteren Verlauf noch selbstständig weiter verfahren werden und die Einsatzstelle nach rund eineinhalb Stunden an die Polizei übergeben werden.

Da es sich um eine Bahnunterführung handelte, wurden noch während des Einsatzes die Deutsche Bahn und die für Gleisanlagen zuständige Bundespolizei informiert. Bis auf einige Kratzer entstanden an dem Bauwerk aber augenscheinlich keine Schäden.

Zur genauen Ursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

