Feuerwehr München

FW-M: Küche in Flammen (Hadern)

FW-M: Küche in Flammen (Hadern)
München (ots)

Dienstag, 9. September 2025, 19.54 Uhr

📍 Stiftsbogen

Am Dienstagabend ist es in Hadern zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoß. Unverzüglich ging ein Atemschutztrupp der Feuerwehr München mit einem Hohlstrahlrohr in das Gebäude vor. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die betroffene Wohnung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und maschinell entraucht. Auch die angrenzenden Wohnungen wurden zur Sicherheit auf Rauch kontrolliert.

Der 82-jährige Bewohner hatte sich selbst bereits in Sicherheit gebracht und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt und in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(bro)

