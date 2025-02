POL-GM: Sachschaden an Straßenlaterne nach Unfallflucht

Wiehl (ots) - In der Zeit zwischen 17 Uhr am Freitag (31. Januar) und 8 Uhr am Montag haben Unbekannte mehrere Rad-Reifen-Kombinationen von Autos gestohlen. Die angegangenen Pkw standen zur Tatzeit auf einem umzäunten Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße. Die Diebe bockten die Autos auf Backsteine auf und entwendeten die Räder. Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

