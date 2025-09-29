PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Renault Captur auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet (23.-25.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Neuhauser Straße einen roten Renault Captur beschädigt.

Das Auto wies nach dem Vorfall Kratzer im Bereich der rechten Fahrzeugfront und des Radkastens auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

