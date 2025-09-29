Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Renault Captur auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet (23.-25.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Neuhauser Straße einen roten Renault Captur beschädigt.

Das Auto wies nach dem Vorfall Kratzer im Bereich der rechten Fahrzeugfront und des Radkastens auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

