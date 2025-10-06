Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl im Supermarkt - Zeugin verhindert Diebstahl

Euskirchen (ots)

Am Samstagmittag (4. Oktober) kam es um 11.10 Uhr in einem Supermarkt in der Hüttenstraße in Kall zu einem Diebstahl, der durch eine aufmerksame Kundin verhindert werden konnte. Eine Kundin beobachtete, wie ein 39-Jähriger einer Seniorin während des Einkaufs eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen entnahm und in seine Jackentasche steckte. Die Zeugin reagierte sofort, sprach den Mann an und hinderte ihn daran, den Markt zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde der Mann vor Ort angetroffen und durchsucht. Laut der Seniorin hatte der Mann ihr die Geldbörse bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten zurückgegeben. Die Seniorin gab an, ihre Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt zu haben. Erst durch den Hinweis der Zeugin habe sie bemerkt, dass diese entwendet wurde. Der 39-Jährige räumte den Diebstahl vor Ort ein. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung vor Ort bezahlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell