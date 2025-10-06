PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl im Supermarkt - Zeugin verhindert Diebstahl

Euskirchen (ots)

Am Samstagmittag (4. Oktober) kam es um 11.10 Uhr in einem Supermarkt in der Hüttenstraße in Kall zu einem Diebstahl, der durch eine aufmerksame Kundin verhindert werden konnte. Eine Kundin beobachtete, wie ein 39-Jähriger einer Seniorin während des Einkaufs eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen entnahm und in seine Jackentasche steckte. Die Zeugin reagierte sofort, sprach den Mann an und hinderte ihn daran, den Markt zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde der Mann vor Ort angetroffen und durchsucht. Laut der Seniorin hatte der Mann ihr die Geldbörse bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten zurückgegeben. Die Seniorin gab an, ihre Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt zu haben. Erst durch den Hinweis der Zeugin habe sie bemerkt, dass diese entwendet wurde. Der 39-Jährige räumte den Diebstahl vor Ort ein. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung vor Ort bezahlen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:30

    POL-EU: Zeugen melden alkoholisierte Pkw-Fahrerin

    Kall (ots) - Am Sonntag (5. Oktober) meldeten aufmerksame Zeugen in Kall gegen 17 Uhr eine Pkw-Fahrerin, deren Durst offenbar größer war als ihre Fahrtüchtigkeit. Die 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim war mit dem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bank in der Hüttenstraße vorgefahren. Bevor sie ausstieg, griff sie jedoch zunächst nicht zum Portemonnaie, sondern zu einer Schnapsflasche und nahm augenscheinlich ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:29

    POL-EU: Polizei Euskirchen zieht Bilanz nach Verkehrskontrollen

    Kreis Euskirchen (ots) - Am Freitag (3. Oktober) wurden im Kreisgebiet gezielte Motorradkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 38 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. In 14 Fällen mussten Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit gefertigt werden. Neben den Geschwindigkeitsmessungen bei Motorrädern stellten die eingesetzten Beamten weitere erhebliche Verkehrsverstöße fest. Auf der Bundesstraße 51 bei ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 09:27

    POL-EU: Unbekannte verletzen Kuh schwer, Tier musste erlöst werden

    Bad Münstereifel-Mahlberg (ots) - Am Samstag, 04.10.2025, gegen 16 Uhr wurde auf einer Weide in Bad Münstereifel-Mahlberg einer Kuh ein ca. 30 Zentimeter langer, tiefer Schnitt im Brustbereich zugefügt. Die Wunde blutete sehr stark, und die betroffene Kuh musste aufgrund der schweren Verletzung erlöst werden. Ein Messer oder ein ähnliches Werkzeug konnten vor Ort nicht aufgefunden werden. Der Eigentümer gab an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren