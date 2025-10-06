Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugen melden alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Kall (ots)

Am Sonntag (5. Oktober) meldeten aufmerksame Zeugen in Kall gegen 17 Uhr eine Pkw-Fahrerin, deren Durst offenbar größer war als ihre Fahrtüchtigkeit. Die 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim war mit dem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bank in der Hüttenstraße vorgefahren. Bevor sie ausstieg, griff sie jedoch zunächst nicht zum Portemonnaie, sondern zu einer Schnapsflasche und nahm augenscheinlich einen kräftigen Schluck. Anschließend betrat sie schwankend die Bank, hob Geld ab und stieg danach wieder in ihr Fahrzeug. Dort folgte eine zweite "Erfrischungspause" aus derselben Flasche, bevor die Frau den Motor startete und mit deutlich unsicherer Fahrweise vom Parkplatz in Richtung Hüttenstraße rollte. Auf ihrem Weg überfuhr sie Bordsteine, streifte eine Leitplanke und fuhr auf einen Parkplatz in der Aachener Straße in Kall. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen die Frau noch am Steuer von ihrem Pkw an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest gelang trotz mehrfacher Versuche nicht. Im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. In der Fahrertür des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Flasche hochprozentigen Alkohols. Am Pkw waren frische Lackkratzer und oberflächliche Schäden erkennbar. Der Führerschein der 67-Jährigen wurde beschlagnahmt, das Fahrzeug blieb vor Ort. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

