Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Bewässerungsregnern - Zeugen gesucht

Landau-Mörlheim (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2025, 17:00 Uhr bis 17.10.2025, 16:00 Uhr wurden aus einer Lagerhalle im Feld zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach ca. 1000 Bewässerungsregner entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

